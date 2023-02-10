"Пугающие изменения": предсказавший землетрясения в Турции российский Нострадамус увидел страшное

Предсказания от Зираддина Рзаева.

Зираддина Рзаева называют российским Нострадамусом, поскольку он сделал ряд точных предсказаний. Например, еще за несколько лет до пандемии коронавируса он предрек появление вируса, из-за которого все люди на земле будут ходить в масках. А в январе прошлого года он с удивительной точностью говорил о грядущем землетрясении в Турции.

Российский Нострадамус в интервью одному из азербайджанских СМИ сказал, что природные катаклизмы отвлекут внимание от военных конфликтов. Мол, сама Земля объявит человечеству войну. Это наблюдается уже сейчас. Главной темой обсуждения в мире стали последствия землетрясения в Турции и Сирии, хотя весь последний год внимание было сфокусировано на спецоперации России на Украине.

В беседе с "Дни.ру" Зираддин Рзаев поделился предсказаниями на будущее. Он увидел страшное. "К сожалению, во второй половине года, возможно, будет еще одно землетрясение в Турции и соседних государствах, но не такое масштабное. Таких же последствий быть не должно. Греция, Израиль и Италия тоже под угрозой природных катаклизмов. Кроме этого, в ближайшее годы всему миру будет угрожать водная стихия. Будто гнев Господа идет к человечеству через воду. В течение 10 лет много чего изменится в мире. На многих материках будут наблюдаться пугающие изменения".