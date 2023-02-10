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Пятница 10 февраля

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"Пугающие изменения": предсказавший землетрясения в Турции российский Нострадамус увидел страшное

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Предсказания от Зираддина Рзаева.

Зираддина Рзаева называют российским Нострадамусом, поскольку он сделал ряд точных предсказаний. Например, еще за несколько лет до пандемии коронавируса он предрек появление вируса, из-за которого все люди на земле будут ходить в масках. А в январе прошлого года он с удивительной точностью говорил о грядущем землетрясении в Турции.

Российский Нострадамус в интервью одному из азербайджанских СМИ сказал, что природные катаклизмы отвлекут внимание от военных конфликтов. Мол, сама Земля объявит человечеству войну. Это наблюдается уже сейчас. Главной темой обсуждения в мире стали последствия землетрясения в Турции и Сирии, хотя весь последний год внимание было сфокусировано на спецоперации России на Украине.

В беседе с "Дни.ру" Зираддин Рзаев поделился предсказаниями на будущее. Он увидел страшное. "К сожалению, во второй половине года, возможно, будет еще одно землетрясение в Турции и соседних государствах, но не такое масштабное. Таких же последствий быть не должно. Греция, Израиль и Италия тоже под угрозой природных катаклизмов. Кроме этого, в ближайшее годы всему миру будет угрожать водная стихия. Будто гнев Господа идет к человечеству через воду. В течение 10 лет много чего изменится в мире. На многих материках будут наблюдаться пугающие изменения".

10 февраля 2023, 20:40
Фото: Bernhard Classen/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Дни.ру• Требует проверки

Фоторепортаж

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