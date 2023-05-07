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Воскресенье 7 мая

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Москвичка отнесла в полицию набитую деньгами куртку

Москвичка отнесла в полицию набитую деньгами куртку
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Женщина, пожелавшая остаться неизвестной, наткнулась на куртку во время неспешной прогулки в парке Ростокинского акведука. Каково же было ее удивление, когда она насчитала более 200 тысяч рублей, спрятанных в карманах куртки.

Будучи добросовестной гражданкой, она немедленно отнесла куртку в ближайший отдел полиции в районе Ростокино. Она пересчитала все купюры в присутствии полицейского и передала их ему.

Но она и не подозревала, что этот, казалось бы, невинный акт передачи наличных полиции приведет к гораздо более сложной ситуации. При дальнейшем осмотре было обнаружено, что кто-то заменил большую часть наличных денег банкнотами из "Банка шуток".

Теперь в отделе полиции проводятся проверки. Возможно специалистам удастся обнаружить "шутника".

7 мая 2023, 16:09
Фото: Дни.ру
телеграм-канал Shot• Требует проверки

Полицейского поймали на взятке коньяком

Полицейского поймали на взятке коньяком
Очередной коррупционный скандал произошел в городе Невинномысск, Ставропольского края. Там обнаружен случай получения взятки сотрудниками МВД в виде коньяка и денежных средств. По версии следствия, одна из сотрудниц, занимавшая должность заместителя начальника отдела дознания Ольга Коротких, пыталась добиться продвижения по службе.

Крушение карусели с людьми в Оренбурге сняли на видео

Крушение карусели с людьми в Оренбурге сняли на видео
В результате обрушения карусели в одном из парков аттракционов в Оренбурге пострадали 15 человек. Известная под названием "Цепочка" карусель, установленная в одном из парков развлечения в Оренбурге, сложилась в один момент прямо вовремя работы, когда на ней катались люди.

Первые кадры с места взрыва машины Захара Прилепина

Первые кадры с места взрыва машины Захара Прилепина
В Сети появились первые кадры с места покушения на русского писателя Захара Прилепина. Утром 6 мая Захар Прилепин со своей дочерью в сопровождении охранника по имени Александр Шубин ехали на встречу с семьей русского писателя в деревне в окрестностях города Бор поблизости от Нижнего Новгорода.

В машине Захара Прилепина ехала его дочь

В машине Захара Прилепина ехала его дочь
Поступает новая информация про покушение на русского писателя. Согласно последним данным, автомобиль Захара Прилепина Audi Q7 взорвался в окрестностях города Бор, расположенного по соседству с Нижним Новгородом.

В Нижегородской области взорвался автомобиль писателя Захара Прилепина

В Нижегородской области взорвался автомобиль писателя Захара Прилепина
Утром 6 мая в СМИ появилась информация: недалеко от Нижнего Новгорода взорвался автомобиль русского писателя Захара Прилепина. Согласно последним данным, причиной взрыва автомобиля Audi Q7, в салоне которого находился Захар Прилепин, стало взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля.

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