Москвичка отнесла в полицию набитую деньгами куртку

Женщина, пожелавшая остаться неизвестной, наткнулась на куртку во время неспешной прогулки в парке Ростокинского акведука. Каково же было ее удивление, когда она насчитала более 200 тысяч рублей, спрятанных в карманах куртки.



Будучи добросовестной гражданкой, она немедленно отнесла куртку в ближайший отдел полиции в районе Ростокино. Она пересчитала все купюры в присутствии полицейского и передала их ему.

Но она и не подозревала, что этот, казалось бы, невинный акт передачи наличных полиции приведет к гораздо более сложной ситуации. При дальнейшем осмотре было обнаружено, что кто-то заменил большую часть наличных денег банкнотами из "Банка шуток".

Теперь в отделе полиции проводятся проверки. Возможно специалистам удастся обнаружить "шутника".