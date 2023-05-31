Вылетел на тротуар и врезался в здание: авария с полицейским автомобилем случилась в центре столицы

Обстоятельства произошедшей аварии выясняются правоохранительными органами.



Зрелищная авария произошла сегодня, 31 мая, в самом центре столицы. На перекрестке улиц Маросейка и Покровка, сообщает портал RT, столкнулись полицейский автомобиль и машина такси. Удар был такой силы, что машина служителей закона вылетела на тротуар и врезалась в здание, прижавшись боком к витрине одного из столичных супермаркетов.

К сожалению, не обошлось без пострадавших: один человек, как пишет ОСН Медиа, потребовал внимания врачей. Впрочем, не было оно лишним и для остальных участников ДТП, а также свидетелей аварии: несколько человек пожаловались на пережитый стресс и находятся в шоковом состоянии.

Причины аварии вскоре будут выяснены правоохранительными органами. На месте ДТП работают экстренные службы.



Видео с места происшествия оперативно поделился Пятый канал.





