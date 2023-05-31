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Среда 31 мая

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Вылетел на тротуар и врезался в здание: авария с полицейским автомобилем случилась в центре столицы

Вылетел на тротуар и врезался в здание: авария с полицейским автомобилем случилась в центре столицы
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Обстоятельства произошедшей аварии выясняются правоохранительными органами.

Зрелищная авария произошла сегодня, 31 мая, в самом центре столицы. На перекрестке улиц Маросейка и Покровка, сообщает портал RT, столкнулись полицейский автомобиль и машина такси. Удар был такой силы, что машина служителей закона вылетела на тротуар и врезалась в здание, прижавшись боком к витрине одного из столичных супермаркетов.

К сожалению, не обошлось без пострадавших: один человек, как пишет ОСН Медиа, потребовал внимания врачей. Впрочем, не было оно лишним и для остальных участников ДТП, а также свидетелей аварии: несколько человек пожаловались на пережитый стресс и находятся в шоковом состоянии.

Причины аварии вскоре будут выяснены правоохранительными органами. На месте ДТП работают экстренные службы.

Видео с места происшествия оперативно поделился Пятый канал.


31 мая 2023, 15:00
Фото: Elena Mayorova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм, канал "Baza"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Якубович и другие российские звезды, угодившие в смертельное ДТП

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Эдвард Радзинский. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Леонид Якубович. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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