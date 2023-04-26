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Среда 26 апреля

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На Урале зарезали приехавшего на вызов медработника

На Урале зарезали приехавшего на вызов медработника
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ЧП в в Свердловской области

Рядовой вызов скорой помощи в свердловской области обернулся чрезвычайным происшествием. На медицинского работника напал муж пациентки. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на правоохранительные органы региона.

По данным портала VSE42.RU, у 28-летнего мужчины возникла неприязнь к фельдшеру, в следствие чего он нанес медику ранения в область груди. Последний спустился к машине и был экстренно доставлен в больницу, где и скончался.

Как отмечает RT, Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту убийства. Уточняется, что трагедия произошла в минувший вторник, 25 апреля.

26 апреля 2023, 16:00
Фото: pixabay.com
URA.RU✓ Надежный источник

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