Умер актер сериала "Реальные пацаны"

СК начал проверку.

В Москве умер актер Василий Масалитин, который снимался в сериале "Реальные пацаны", сообщает ИА REGNUM со ссылкой на свой источник. Артисту было 32 года, уточняет RT.

По данным "Радио 1", трагедия произошла еще 13 февраля во время операции. Актер сериала "Реальные пацаны" скончался в одной из столичных медицинских учреждений.

О смерти артиста стало известно после того, как Следственный комитет России начал проверку. Как отмечает телеканал "360", не исключено, Василий Масалитин мог умереть по вине врачей.

Известно, что звезду сериала "Реальные пацаны" в ходе операции на ноге ввели в состояние наркоза, из которого он уже не вышел. При этом в СК РФ еще не приняли решение о возбуждении уголовного дела.