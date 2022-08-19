Предсказавший мировой кризис российский Нострадамус назвал дату победы России: Всем будет стыдно

Зираддин Рзаев – финалист нашумевшей программы о сверхъестественном "Битва экстрасенсов". Его по праву можно назвать российским Нострадамусом. Так, несколько лет назад провидец предсказал будущее России и всего мира, и оказался абсолютно прав.
Еще в 2017 году Рзаев заявил, что Дональда Трампа сменит "злой президент". Так и произошло: Джо Байден известен своими антироссийскими высказываниями и открытой русофобией. Например, он публично называл Россию главным врагом Соединенных Штатов. Стоит также отметить, что Зираддин не только охарактеризовал будущего президента США, но и предсказал мировой кризис, который, по его словам, должен был наступить примерно через пять лет. Так и произошло – предсказание провидца сбылось с точностью до года!
Накануне экстрасенс вновь заглянул в будущее и рассказал о своих ведениях. По его словам, конфликт с Украиной закончится в пользу России. Запад же не только не поможет, но и, наоборот, будет делить ее на две части. "Украина напоминает антилопу, которую поймал лев", – говорит Рзаев.
Кроме того, провидец увидел, что Россия вскоре выйдет из кризиса. По мнению Зираддина, произойдет это через два или три года. "Все поймут, кто создал этот конфликт. Вот тогда всем будет стыдно перед Россией", – заявил экстрасенс.