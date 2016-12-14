Страшные фильмы о Нострадамусе

Ровно 513 лет назад, 14 декабря 1503 года, родился Мишель Нострадамус – знаменитый предсказатель, фармацевт и алхимик. Его пророчества до сих пор будоражат умы ученых всего мира. Считается, к примеру, что Нострадамус предсказал рождение Гитлера и Наполеона, изобретение атомной бомбы и даже теракт в Нью-Йорке 11 сентября. Dni.Ru вспомнили самые известные фильмы о великом алхимике.