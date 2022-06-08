В Москве поймали 32-летнего растлителя несовершеннолетней

Московский суд отправил под стражу 32-летнего мужчину, которого обвиняют в растлении несовершеннолетних. Ему вменяют ч. 2 ст. 133 УК РФ ("Понуждение к действиям сексуального характера несовершеннолетнего"). Об этом сообщают "Вести Подмосковья".
Следствие предполагает, что в период с 2020 по 2022 год мужчина при помощи фейкового аккаунта в соцсети начал переписку с девушкой 2003 года рождения. Во время общения он принуждал ее к действиям сексуального характера, а затем шантажировал и требовал фото и видео интимного характера. Однако девушка обратилась в полицию.