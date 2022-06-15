Пенсионер рухнул замертво после заплыва по реке в жару

В Подольске 66-летний мужчина скончался на отдыхе у воды. В компании товарищей пенсионер решил переплыть реку Конопелька в обе стороны. Это стоило ему жизни — при выходе на берег он рухнул замертво.

Как пишет Царьград, очевидцы не смогли спасти человека. Скорая помощь прибыла на место происшествия, когда было слишком поздно. Ситуацию осложняла высокая температура воздуха — 26 градусов тепла.

Напомним, с начала лета участились несчастные случаи, связанные с водными активностями. Россиян регулярно предупреждают о рисках сезонного отдыха и необходимости быть бдительными. Это касается всех регионов страны. По данным портала URA.ru, спасатели в Кургане начали дежурить на закрытых пляжах, чтобы обеспечить безопасность людей.