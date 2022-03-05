Олимпийскую чемпионку задержали в аэропорту Шереметьево с наркотиками

В здании аэровокзала Шереметьево была задержана американская звезда, сообщает "Радио 1". Согласно имеющимся данным, она транспортировала из Америки вейпы с жидкостью зеленого цвета. Экспертиза показала, что внутри электронных сигарет содержалось наркотическое вещество.
Как пишет "Общественная служба новостей", была арестована двукратная олимпийская чемпионка, известная баскетболистка США Бриттни Грайнер. Ведется следствие.
Сайт "Вести Подмосковья" уточняет, что задержанная спортсменка выступала за российский клуб из Екатеринбурга. Его владелец "Уральская горно-металлургическая компания".