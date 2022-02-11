На западе Москвы сотни человек эвакуировали из-за пожара

На западе российской столицы сотни человек эвакуировали из общежития. Причиной этому стало возгорание.
Сообщается о задымлении на пятом этаже здания. Пламя было оперативно ликвидировано, передает телеканал "360".
На западе российской столицы сотни человек эвакуировали из общежития. Причиной этому стало возгорание.
Сообщается о задымлении на пятом этаже здания. Пламя было оперативно ликвидировано, передает телеканал "360".
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