На территории школы в Нижегородской области нашли человеческие останки

Новый год к нам мчится, скоро все случится! Россияне гадают, чем же их удивит грядущий праздник. А школьников города Балахны Нижегородской области, кажется, удивить уже трудно. В канун торжества под полом школьного коридора и одного из учебных классов нашли человеческие останки.
Черепа первым обнаружил подрядчик, который занимался ремонтом на территории учебного учреждения. Примечательно, что кости волшебным образом пропали в ночь перед приездом полиции. Новогодний сюрприз не удался. Как передает Царьград, по словам местных жителей, школу построили в начале 20 века прямо на могилах, так как раньше на этом месте располагался храм с захоронениями.