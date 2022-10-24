Пьяный скандалист расстрелял знакомых среди ночи: Скончались

В минувшую субботу Орехово-Зуево потрясло кровавое происшествие. Как пишет "Радио 1", пьяный мужчина в ходе скандала расстрелял двух знакомых. В руки жителю Подмосковья попало охотничье ружье.
Портал VSE42.RU отмечает, что смертельная заварушка произошла в частном доме, а виновный сознался в случившемся, лично обратившись к правоохранителям. Они возбудили уголовное дело.
Обвинение пока не выдвинуто, однако следователи на убийство двух человек глаза закрывать глаза явно не будут. "Потерпевшие скончались на месте происшествия", — передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".