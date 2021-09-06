В Москве нашли труп мужчины с кирпичом во рту

В российской столице обнаружили труп мужчины. Известно, что умерший был уроженцем Узбекистана.
По предварительным данным, на теле присутствовали следы, которые свидетельствуют о том, что произошедшее носит криминальный характер. Кроме того, во рту у погибшего находился кирпич, передает Рен ТВ.
Популярные темы форума
Неудачник
Нужна ли такая жена?
Что делать если жена ушла к другому?
Машина или развод
Деньги и на что мы их тратим?
Хочу увеличить грудь
Ломбард
африканцы на этаже
Максим вышла из больницы
спортзал