Москвич отсудил у полиции 9 миллионов рублей и моральную компенсацию

В 2016 году жителя Москвы остановили сотрудники патрульно-постовой службы. Во время досмотра у мужчины обнаружили девять миллионов рублей наличными. Полицейские изъяли деньги до выяснения обстоятельств.
Как оказалось, эта сумма оказалась при нем вполне законно. Однако когда мужчина потребовал вернуть деньги, в сейфе начальника ОМВД по Тверскому району их не оказалось.
Житель Москвы подал в суд, который встал на его сторону. Теперь полицейские обязаны вернуть мужчине деньги, а также компенсировать моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщает "Радио 1".
Популярные темы форума
Жена ко мне охладела
Идеальный мужчина
Неудачник
Потолстела на 7 кг
Воровство
Плаксина
Деньги и на что мы их тратим?
Насекомые в квартире
Хочу увеличить грудь
Ломбард