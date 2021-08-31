В подмосковном Серпухове нашли обезглавленный труп

В подмосковном Серпухове обнаружили тело мужчины без головы. Верхняя часть тела была найдена неподалеку, сообщает "Подмосковье сегодня". Труп находился недалеко от линии электропередачи в лесополосе недалеко от деревни Борисово.
В полиции считают, что мужчина скончался около восьми месяцев назад. Криминалисты устанавливают причину смерти, ведется следствие – пишет портал VSE42.RU.
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