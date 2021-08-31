В Новокузнецке женщина устроила стрельбу на детской площадке

В Новокузнецке жительница Заводского района устроила стрельбу на детской площадке. Судя по видео, которые сняли очевидцы, все началось с конфликта между двумя женщинами. Поначалу дамы осыпали друг друга оскорблениями, затем сцепились в драке, а после этого одна из них решила применить оружие.
Женщина произвела несколько выстрелов из пневматического пистолета. Как сообщает "Царьград", полиция изъяла оружие у местной жительницы. К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал. Ведется проверка.
Популярные темы форума
Воровство
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Деньги и на что мы их тратим?
Жена ко мне охладела
Насекомые в квартире
Идеальный мужчина
Неудачник
Потолстела на 7 кг
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
Отношения моей девушки с моим отцом