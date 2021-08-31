Злоумышленники испортили в Москве 400 электросамокатов

В понедельник в полицию поступило сообщение о том, что злоумышленники испортили около 400 электросамокатов. По данным РИА ФАН, неизвестные обмазали панели управления транспортных средств солидолом – жирной технической смазкой.

Инцидент произошел с самокатами Nine bot max pro, которые находились на Ленинском проспекте и Крымском Валу. Как сообщает ОСН, обстоятельства случившегося выясняются.