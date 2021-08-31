В Северной Осетии лавиной накрыло альпинистов

Группа альпинистов совершала восхождение со стороны Грузии. На высоте 4,2 тысячи метров на них сошла лавина.

Сообщается, что из-под снега удалось достать женщину. На место ЧП вылетел вертолет спасателей. Как передает телеканал 360, все обстоятельства случившегося выясняются.