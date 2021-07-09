В Москве спасли тонувшего в пруду ребенка

В российской столице спасатели смогли предотвратить трагедию. Сообщается, что они вытащили из водоема тонувшего ребенка.
Пострадавшему оказали первую помощь, после чего госпитализировали. Обстоятельства случившегося выясняются, передает РИА Новости.
В российской столице спасатели смогли предотвратить трагедию. Сообщается, что они вытащили из водоема тонувшего ребенка.
Пострадавшему оказали первую помощь, после чего госпитализировали. Обстоятельства случившегося выясняются, передает РИА Новости.
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