Умер знаменитый ведущий РЕН ТВ

Российско сообщество журналистов и работников телевещания потрясены известием о трагедии. Пресса распространяет данные о том, что ушел из жизни телеведущий Алексей Каминанте.
Деятель запомнится своей работой в РЕН ТВ. Каминанте прожил яркую жизнь, одним из главных его увлечение были путешествия.
Популярные темы форума
Какие певцы вам не нравятся?
Ребёнок не слушается. Что делать?
Перенос мокрой зоны
НАТАЛЬЯ ОБРЕЗАЛА СЕБЕ ЯЙЦА. КАСТРИРОВАННАЯ.
Какое имя красивее?
ЗАСРАНАТА ИСПОГАНИЛА ФОРУМ.
НАТАЛЬЯ ОТКРЫЛА ШКОЛУ ВОНЮЧЕК.