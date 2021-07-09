Блогер Mellstroy избежал тюрьмы после избиения девушки

Суд вынес решение по громкому делу, фигурантом которого является блогер Mellstroy. Стало известно, что одиозного стримера приговорили к исправительным работам на полгода.
Кроме того, злоумышленнику придется выплатить компенсацию пострадавшей, передает Пятый канал. Изначально девушка хотела получить десять миллионов, но суд постановил выплатить лишь 50 тысяч.
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