Террориста ИГИЛ задержали в Московской области

В Московской области задержали боевика запрещённой в России террористической организации "Исламское государство*". Он собирался устроить теракт, сообщили представители Следственного комитета.

Правоохранители рассказали, что задержанный является гражданином иностранного государства, ему 21 год. По данным следователей, в июне он разработал план теракта в столичном регионе и приобрёл с этой целью материалы для создания взрывного устройства. В отношении него было возбуждено уголовное дело, передаёт телеканал "360".