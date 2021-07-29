В Новосибирске беременная женщина избила подростков железным прутом

В Новосибирске беременная женщина отомстила подросткам за издевательства над дочерью. Все началось с конфликта между школьницами. Девочки повздорили и подрались.
Одна из участниц конфликта пришла домой и рассказала об инциденте матери. Тогда женщина подъехала к месту, вышла из машины, схватила железный прут и кинулась на подростков.
Как сообщает "Царьград", пострадавшие получили синяки, ссадины и гематомы. Родители школьниц написали заявления в полицию.
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