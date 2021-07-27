В Германии на химическом заводе произошел взрыв

В немецком Леверкузене случилось ЧП. Мировая пресса распространяет данные о том, что на территории местного химического завода произошел взрыв.
По данным Пятого канала, в городе есть риск повышенной опасности. Местных жителей призвали закрывать окна и двери в своих жилищах, сообщает URA.ru. Обстоятельства случившегося выясняются.
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