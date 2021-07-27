В Калифорнии при заходе на посадку разбился самолет

В США произошла трагедия, которую активно освещают в мировой прессе. Сообщается, что в Калифорнии разбился самолет.
По данным телеканала "360", ЧП произошло при подготовке к посадке. На данный момент нет информации касательно того, являлся ли самолет пассажирским или частным. Обстоятельства случившегося выясняются.
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