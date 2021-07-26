В Кузбассе автобус с пассажирами столкнулся с фурой

Авария произошла на трассе "Кемерово – Анжеро-Судженск" в Кузбассе. На дороге столкнулся автобус "КамАЗ" и грузовик "ДАФ".
По предварительным данным, пострадал водитель автобуса, его госпитализировали. Шесть человек, находившиеся в транспорте, к счастью, обошлись без травм. Как сообщает портал VSE42.RU, правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.
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