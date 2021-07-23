По вине пьяного водителя в Находке пострадали шестеро

Пьяный водитель устроил ДТП в Находке Приморского края. 44-летний мужчина выехал на встречную полосу на улице Козина.
Как сообщает РИА ФАН, в результате аварии травмы получили шесть человек: трое мужчин и три женщины. Степень тяжести не уточняется.
Пьяный водитель устроил ДТП в Находке Приморского края. 44-летний мужчина выехал на встречную полосу на улице Козина.
Как сообщает РИА ФАН, в результате аварии травмы получили шесть человек: трое мужчин и три женщины. Степень тяжести не уточняется.
Видео вызвало огромный фурор
Звезду разоблачили
Стриптизера распекли за неприличное видео
Артист вышел из себя
Популярные темы форума
Что бы вы не смогли простить партнеру?
У вас есть хоть один друг нетрадиционной ориентации?
Егор Крид ведет себя как баба
Муж стал странно себя вести
Симпатичная соседка