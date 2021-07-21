В Тюмени автомобиль сбил ребенка на самокате

В Тюмени во дворе жилого дома по улице Московский тракт восьмилетний мальчик попал под колеса иномарки. Машина сбила ребенка, катавшегося на самокате. После столкновения автомобиль еще какое-то время "тащил" за собой школьника, в результате чего он получил тяжелейшие травмы. Его доставили в больницу.
Как сообщает портал URA.RU, по факту происшествия проводится проверка. Правоохранители выясняют детали случившегося – в первую очередь, с какой скоростью иномарка двигалась по жилой зоне.
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