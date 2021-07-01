Истребитель врезался в здание на авиабазе ВВС Нидерландов

Серьезный инцидент был зафиксирован в Нидерландах. По информаци, которая стала доступна прессе, истребитель врезался в здание на авиабазе ВВС.
Что касается пилота, то он катапультировался, передает RT. Летчик пострадал и был помещен в больницу. Кроме того, травмы получил еще один человек, он находился в здании.
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