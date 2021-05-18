В Домодедове самолет получил повреждения при посадке

В СМИ распространяется информация об инциденте, который произошел в аэропорту Домодедово. Уточняется, что самолет получил повреждения при посадке.
По данным RT, сообщений о пострадавших нет. Сейчас эксперты выясняются все обстоятельства случившегося.
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