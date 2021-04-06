Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Бывшая пленница "скопинского маньяка" получила госзащиту

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Екатерина Мартынова, которая почти четыре года была в плену у печально известного "скопинского маньяка", получила защиту от государства. Об этом журналистам рассказала сама девушка.

По словам Екатерины, теперь она может спокойно передвигаться по улице, не опасаясь за свою жизнь. Какие-либо подробности того, как именно ее будут защищать, Мартынова сообщать не стала, передает Пятый канал. Ранее гражданка попросила следственные органы проверить высказывания Виктора Мохова на наличие состава преступления, передает RT.

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Автор: 6 апреля 2021, 14:13 Источник: Пятый канал

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