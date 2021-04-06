Бывшая пленница "скопинского маньяка" получила госзащиту

Екатерина Мартынова, которая почти четыре года была в плену у печально известного "скопинского маньяка", получила защиту от государства. Об этом журналистам рассказала сама девушка.

По словам Екатерины, теперь она может спокойно передвигаться по улице, не опасаясь за свою жизнь. Какие-либо подробности того, как именно ее будут защищать, Мартынова сообщать не стала, передает Пятый канал. Ранее гражданка попросила следственные органы проверить высказывания Виктора Мохова на наличие состава преступления, передает RT.