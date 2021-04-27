Виновного в смерти подруги блогера Reeflay приговорили к 6 годам колонии строгого режима

Блогер Стас Reeflay ответил за совершенное им противоправное деяние по всей строгости закона. Стало известно, что его приговорили к шести годам колонии строгого режима.
Суд постановил, что гражданин является виновным в смерти своей подруги. Напомним, блогер выгнал девушку на мороз, после чего та скончалась. Произошедшую трагедию имели возможность лицезреть пользователи Сети, поскольку Reeflay вел при этом стрим.
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