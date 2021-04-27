В московском метро пьяный бомж ударил ножом подростка

В российской столице ранее судимый бездомный мужчина стал фигурантом уголовного дела. Следствие считает, что гражданин пытался убить подростка в московском метрополитене.
По информации телеканала "360", между пьяным мужчиной и молодым человеком завязался конфликт. В ходе потасовки злоумышленник пытался перерезать оппоненту горло, после чего ударил его ножом. Пострадавший был госпитализирован, подозреваемый на данный момент задержан.
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