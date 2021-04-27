Под Челябинском мужчина до смерти забил шестерых человек молотком

Житель Челябинской области убил шестерых человек молотком. Все его жертвы были лицами без определённого места жительства.
Преступник был задержан. Правоохранители выяснили, что он намеренно знакомился с бездомными, предлагая им вместе выпить, а затем заводил их в безлюдное место и жестоко расправлялся, нанося удары по голове молотком. Психиатрическая экспертиза показала, что убийца вменяем. В отношении него возбудили уголовное дело, передаёт Vse42.ru.
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