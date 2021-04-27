Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Актер Паль избил человека Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
Петросян показал сдавшую Кадышеву
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
партнеры
Вторник
27 апреля
Лента новостей
15:53
Более 350 домов-памятников получат вторую жизнь благодаря программе капремонта
15:52
"Мужчины проблем не любят": супруг оставил известную телеведущую ради молодой любовницы
15:47
В Праге из-за угрозы взрыва эвакуировали здание МВД Чехии
15:28
По стопам Прокловой: Борисова впервые призналась в сексуальном насилии
15:24
Эксперт Усов предупредил об установлении военной диктатуры в Белоруссии: Власть будет в руках силовиков
15:22
"Идите лечитесь": уставший от жалоб родных Шепелев показал неприличный жест
15:21
В пойме Чермянки проложат экомаршрут и откроют смотровые площадки
15:14
Гузеева встряла в грязный скандал с Прокловой
15:06
Мурашки по коже: народ пришел в ужас от Николь Кидман
15:04
Собянин: открылся Центр по производству электробусов в Москве
14:46
В Подмосковье запустили программу по борьбе с "глупыми" пробками на дорогах
14:35
Под Челябинском мужчина до смерти забил шестерых человек молотком
14:29
"Кричал так, что не могли остановить": вдова Баталова боится за жизнь больной ДЦП дочери
14:26
Ученые установили защищающий от преждевременного старения продукт
14:21
Умер заразившийся коронавирусом Абдулла из "Белого солнца пустыни"
14:21
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на творческий вечер с Татьяной Васильевой
14:19
Гагарина воссоединилась с бывшим мужем ради дочери
14:18
Диетолог назвала лучшие продукты от депрессии
14:11
Оставивший Фандеру Янковский обнимал на презентации другую
14:08
Названы самые опасные болезни для разных групп крови
13:58
"Какой-то бред": Наумов обвинил Проклову во вранье после признаний в домогательствах
13:50
В Сети появилось постельное видео с Брежневой
13:47
Появилась информация о возвращении группы "Гости из будущего"
13:42
Подмосковные врачи спасли съевшего магниты ребенка
13:31
Тяжелобольного Корчевникова высмеяли за разговоры по душам с огурцами
13:22
В Кремле рассказали о возможных темах переговоров Путина и Зеленского
13:17
Внучка тяжелобольного Зайцева обвинила своего отца: Травит деда
13:17
"Костлявая и злая": Прилучный с опухшим лицом вывел под руки иссохшую Карпович
13:16
Звезда "Зачарованных" изумила снимками взрослого сына
13:06
"Все через постель": Лорак намекнула на причины конфликта с Меладзе
13:05
"Ты уже им сказала про нас?": Бузову в комбинации засняли во время нежностей с Лолитой
12:59
Баснословные деньги: звезда "Дома-2" приобрела элитный автомобиль за неприличную сумму
12:53
Впервые за 20 лет: апрельский снегопад установил рекорд в Подмосковье
12:44
Худрук МХАТа вскрыл правду о руководстве Дорониной театром: Не видела ни одной премьеры
12:31
Британский биолог назвал семь спасающих от старения привычек
12:30
"Явно занимает чужое место": Валерия Ланская бесится из-за откровенной халтуры
12:18
Врач назвал главные признаки повышенного холестерина
12:16
Появились детали состояния госпитализированной 80-летней Светличной
11:46
Взыграли эгоистичные и низменные черты: Нагиев сделал неожиданное признание
11:44
Синоптик пообещала скорое потепление в Москве и Подмосковье
11:44
Внутричерепное давление и нашатырь: Пьеха пожаловался на тяжелое состояние после участия в шоу "Маска"
11:36
Костенко раскрыла источник дохода безработного Тарасова
11:34
В России за сутки выявили более 8 тысяч новых случаев заражения COVID-19
11:11
"Я еще мальчик!": неожиданное признание 19-летнего Дани Милохина
11:10
Политолог Казакевич о последствиях нового декрета Лукашенко: Возникнет правовая коллизия
11:06
В Москве немец выпал из окна отеля после утех с россиянкой
10:59
"С бодуна что ли": Прилучный пришел к Урганту дерганый и опухший
10:59
"У нас были огромные переписки": Пьеха проговорился о близости с Валерией
10:58
Бородину оставили за бортом: Бузова получила заманчивое предложение от ТНТ
10:43
СМИ назвали страны с лучшей ситуацией по коронавирусу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"40 лет назад изнасиловали": Садальский влепил оплеуху униженной Прокловой
"Педофил должен сидеть в тюрьме": новый поворот в скандале с заявившей о насилии Прокловой
Бикбаев утонул после стрима с Карпович
Обезображенная Алиса Аршавина рискнула появиться на канале "Россия 1"
"В кровать затаскивал третью женщину": вдовец разоблачил грязное прошлое первого мужа Легкоступовой
Бородину оставили за бортом: Бузова получила заманчивое предложение от ТНТ
Происшествия

Под Челябинском мужчина до смерти забил шестерых человек молотком

прочитано 420 раз

Житель Челябинской области убил шестерых человек молотком. Все его жертвы были лицами без определённого места жительства.

Преступник был задержан. Правоохранители выяснили, что он намеренно знакомился с бездомными, предлагая им вместе выпить, а затем заводил их в безлюдное место и жестоко расправлялся, нанося удары по голове молотком. Психиатрическая экспертиза показала, что убийца вменяем. В отношении него возбудили уголовное дело, передаёт Vse42.ru.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Автор: 27 апреля 2021, 14:35 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Все через постель": Лорак намекнула на причины конфликта с Меладзе

Певицу не устроили методы работы музыканта
Шоу-бизнес

"Какой-то бред": Наумов обвинил Проклову во вранье после признаний в домогательствах

Актрису пристыдили
Шоу-бизнес

Случилось страшное: скорчившуюся от боли Гагарину уволокли со сцены на глазах у толпы

Певице стало плохо на сцене
Шоу-бизнес

Появилась информация о возвращении группы "Гости из будущего"

Коллектив распался в 2009 году

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+