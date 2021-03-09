Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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В Москве водитель дорогого "Порше" пробил насквозь стену многоэтажной парковки

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На одной из столичных многоуровневых парковок произошёл курьёзный случай. Водитель дорогой немецкой иномарки буквально пробил насквозь стену здания.

Инцидент произошёл на улице Корабельная в районе Печатники. Водитель внедорожника Porsche Macan не справился с управлением и врезался в стену парковки с такой силой, что машина "продырявила". По данным СМИ, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает "Общественная служба новостей".

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Автор: 9 марта 2021, 20:32 Источник: "Общественная служба новостей" ✓ Надежный источник

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