В московском фитнес-клубе нашли тело иностранного гражданина

Сотрудники одного из московских фитнес-клубов наткнулись на чудовищную находку. Уточняется, что они нашли тело иностранца.
На месте работают эксперты, передает Пятый канал. Обстоятельства случившегося выясняются.
Сотрудники одного из московских фитнес-клубов наткнулись на чудовищную находку. Уточняется, что они нашли тело иностранца.
На месте работают эксперты, передает Пятый канал. Обстоятельства случившегося выясняются.
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