Умерла знаменитая писательница Татьяна Полякова

Российское литературное сообщество скорбит в связи с трагическим известием. Стало известно, что ушла из жизни Татьяна Полякова, которая известна как автор десятков детективных романов.
По информации телеканала "360", Полякова не дожила до своего 62-летия. Церемония прощания с писательницей состоится уже завтра утром.
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