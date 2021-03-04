В Москве мужчина разгромил аппарат для лазерной эпиляции в салоне красоты

В российской столице мужчина устроил погром в салоне красоты. Уточняется, что злоумышленник стал бить кувалдой аппарат для лазерной эпиляции.
По информации телеграм-канала Life Shot, мотивом совершения преступление может быть конкуренция. У владельцев заведения был конфликт с соседним салоном.
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