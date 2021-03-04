В центре Москвы из магазина похитили вино за 255 тысяч

В центре российской столицы была совершена кража. Уточняется, что неизвестный похитил из магазина дорогостоящее вино.
Стоимость бутылки составляет четверть миллиона рублей, сообщает агентство городских новостей "Москва". По факту произошедшего открыто уголовное производство.
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