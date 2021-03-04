В Турции при крушении военного вертолета погибло 9 человек

В Турции произошло ЧП. Уточняется, что разбился военный вертолет.
По данным Life, в результате случившегося погибло девять человек, еще четверо получили травмы. Обстоятельства случившегося выясняются.
В Турции произошло ЧП. Уточняется, что разбился военный вертолет.
По данным Life, в результате случившегося погибло девять человек, еще четверо получили травмы. Обстоятельства случившегося выясняются.
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