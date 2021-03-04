Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Лукашенко и Путин Новости сериалов Гороскоп

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4 марта
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Происшествия

В Турции при крушении военного вертолета погибло 9 человек

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В Турции произошло ЧП. Уточняется, что разбился военный вертолет.

По данным Life, в результате случившегося погибло девять человек, еще четверо получили травмы. Обстоятельства случившегося выясняются.

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Автор: 4 марта 2021, 19:38 Источник: Life ✓ Надежный источник

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