Грузовик влетел в автобус с десятками пассажиров в Подмосковье: есть раненые

В Московской области в четверг произошла жуткая дорожная авария. Грузовик врезался на скорости в автобус с двумя десятками пассажиров.
Инцидент произошёл на улице Декабристов в подмосковном Ногинске. По предварительным данным, в ДТП виноват водитель большегруза. В настоящее время известно о нескольких раненых людях, которые были госпитализированы в больницу. Подробности об их состоянии не сообщаются, передаёт сайт "Подмосковье сегодня".
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