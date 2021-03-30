На севере Москвы загорелся многоэтажный дом

На севере российской столицы произошел серьезный инцидент. По информации прессы, там загорелся многоэтажный дом.
Из здании эвакуировали людей, сообщает сайт МЧС. Сейчас ведется ликвидация огня.
На севере российской столицы произошел серьезный инцидент. По информации прессы, там загорелся многоэтажный дом.
Из здании эвакуировали людей, сообщает сайт МЧС. Сейчас ведется ликвидация огня.
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