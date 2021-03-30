На похоронах президента Танзании в давке погибли 45 человек

На похоронах президента Танзании случилось ЧП. На траурной церемонии из-за большого количества людей произошла давка.
В результате случившегося погибли 45 человек. Стоит отметить, что глава Танзании умер в середине марта от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
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