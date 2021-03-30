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30 марта
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Происшествия

На северо-востоке Москвы за раз сгорели 25 грузовиков

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В ночь на 30 марта на территории шиномонтажа на Стартовой улице в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы произошел пожар, передает сетевое издание "Москва 24". Огонь успел распространиться на площади в 500 квадратных метров. Тушить его приехали более 20 единиц техники и семи десятков спасателей. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Возгорание уничтожило порядка 25 грузовиков.

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Автор: 30 марта 2021, 08:15 Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник

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