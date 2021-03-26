В Москве волейбольного болельщика госпитализировали после драки

Матч между волейбольными клубами "Динамо" и "Зенит" был омрачен инцидентом. Уточняется, что болельщик подрался с работниками службы безопасности.
По информации RT, пострадавший был госпитализирован. Обстоятельства инцидента выясняются.
Матч между волейбольными клубами "Динамо" и "Зенит" был омрачен инцидентом. Уточняется, что болельщик подрался с работниками службы безопасности.
По информации RT, пострадавший был госпитализирован. Обстоятельства инцидента выясняются.
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