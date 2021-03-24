В Москве розыгрыш таксиста обернулся для блогеров уголовным делом

В российской столице трое блогеров стали фигурантами уголовного дела из-за неудачного пранка. Молодые люди могут лишиться свободы за намерение снять, по их мнению, забавное видео.

По информации телеканала "360", граждане вызвали такси бизнес-класса. Когда автомобиль приехал к месту назначения, пранкеры выманили водителя из авто и угнали машину. Происходящее злоумышленники снимали на видео. Таксист шутку, мягко говоря, не оценил и обратился в полицию. Теперь один из горе-шутников взят под стражу, остальные находятся под домашним арестом, сообщает Пятый канал.