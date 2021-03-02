В США в школе застрелили подростка

В результате стрельбы в одной из школ города Пайн-Блафф в штате Арканзас погиб 15-летний ученик, передает РИА ФАН. Выяснилось, что стрельбу открыл его темнокожий сверстник, учащийся там же. Больше никто не пострадал. Нападавшего задержали.
В результате стрельбы в одной из школ города Пайн-Блафф в штате Арканзас погиб 15-летний ученик, передает РИА ФАН. Выяснилось, что стрельбу открыл его темнокожий сверстник, учащийся там же. Больше никто не пострадал. Нападавшего задержали.
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