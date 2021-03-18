В Москве молодая девушка заморила себя голодом до смерти

В Москве от анорексии умерла 19-летняя студентка медицинского вуза, передает "Царьград". Родители девушки живут в другом городе и не могли спасти несчастную.
Расстройство пищевого поведения было диагностировано у нее еще в 15 лет, когда девушка буквально морила себя голодом ради карьеры модели. В 17 лет ей пришлось лечь в больницу.
В какой-то момент она одумалась и поступила в столичный вуз. Однако оставшись без присмотра родителей девушка буквально заморила себя голодом. Когда родители поняли, что она давно не выходит на связь, то попросили проведать ее своего знакомого. Тот обнаружил их дочь уже мертвой.
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