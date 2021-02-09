При пожаре в Москве погиб человек

В квартире одного из многоэтажных жилых домов на Новгородской улице в районе Лианозово на северо-востоке Москвы произошел пожар, передает сетевое издание "Москва 24". Огонь распространился на площади в 15 квадратных метров. Живыми из квартиры спасатели вытащили пять человек. Жертвой возгорания стал один.
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